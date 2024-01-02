Гладков: система ПВО сбила над Белгородом четыре объекта, один человек пострадал

«По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое», — рассказал господин Гладков в Telegram. Он добавил, что в Белгороде отменен сигнал ракетной опасности, объявленный менее часа назад.
В Белгородской области действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. 30 декабря центр Белгорода попал под ракетный обстрел вооруженных сил Украины. Погибли 25 человек, ранены были более 100.
Лаура Кеффер