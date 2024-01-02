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Гладков: система ПВО сбила над Белгородом четыре объекта, один человек пострадал

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его словам, на подлете к городу сбили четыре воздушных цели, один человек пострадал. Информация о разрушениях на земле уточняется.
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Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое», — рассказал господин Гладков в Telegram. Он добавил, что в Белгороде отменен сигнал ракетной опасности, объявленный менее часа назад.

В Белгородской области действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. 30 декабря центр Белгорода попал под ракетный обстрел вооруженных сил Украины. Погибли 25 человек, ранены были более 100.

Лаура Кеффер