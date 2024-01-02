Гладков: система ПВО сбила над Белгородом четыре объекта, один человек пострадал

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его словам, на подлете к городу сбили четыре воздушных цели, один человек пострадал. Информация о разрушениях на земле уточняется.