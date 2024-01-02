Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлениях

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Вишневое и Песчаное Харьковской области.
«В результате уничтожено свыше 115 военнослужащих, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30», — сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.
«Потери противника составили до 90 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 12 автомобилей, а также гаубица Д-30», — отметили в Минобороны.