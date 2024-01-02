Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлениях

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Вишневое и Песчаное Харьковской области.