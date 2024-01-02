ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

Как указали в оборонном ведомстве, удар был нанесен по ВПК, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Западом на Украину.