В Беларуси выросли штрафы за нарушения ПДД

Статья 18.11. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Нарушение правил эксплуатации транспортного средства.
- Управление транспортным средством (ТС), имеющим неисправности тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе поезда), стеклоочистителей (во время выпадения осадков), с негорящими фарами и (или) задними габаритными огнями (в темное время суток и (или) в условиях недостаточной видимости) — от 1 до 3 б. в. (40−120 ₽).
- Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом, мопедом либо перевозка на них пассажиров без мотошлемов или с незастегнутыми мотошлемами — до 1 б. в. (до 40 ₽).
- Управление ТС, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого ТС является физическое лицо, — до 3 б. в. (до 120 ₽).
Статья 18.12. Превышение скорости движения.
- Превышение лицом, управляющим ТС, установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч — до 1 б. в. (до 40 ₽).
- Превышение лицом, управляющим ТС, установленной скорости движения от 20 до 30 км/ч — от 1 до 3 б. в. (40−120 ₽).
- Превышение лицом, управляющим ТС, установленной скорости движения от 30 до 40 км/ч — от 3 до 10 б. в. (120−400 ₽).
- Превышение лицом, управляющим ТС, установленной скорости движения на 40 и более км/ч — от 8 до 12 б. в. (320−480 ₽).
- Действия, предусмотренные частями 2−4 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — от 5 до 15 б. в. (200−600 ₽), возможно лишение права управления ТС до 1 года.
Статья 18.13. Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других ПДД.
- Нарушение лицом, управляющим ТС (за исключением водителей ТС оперативного назначения), правил пользования радио- и телефонной связью во время движения — до 2 б. в. (до 80 ₽).
- Нарушение лицом, управляющим ТС, правил перевозки пассажиров или грузов — до 4 б. в. (до 160 ₽).
- Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим ТС, преимущества в движении маршрутному ТС, пешеходам, иным участникам дорожного движения — от 1 до 5 б. в. (40−200 ₽).
- Невыполнение лицом, управляющим ТС, требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил маневрирования или проезда перекрестков — от 1 до 5 б. в. (40−200 ₽).
- Нарушение лицом, управляющим ТС, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД, — от 2 до 10 б. в. (80−400 ₽), возможно лишение права управления ТС до 1 года.
- Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, — от 5 до 20 б. в. (200−800 ₽), возможно лишение права управления ТС до 2 лет.
Статья 18.14. Управление ТС лицом, не имеющим права управления.
- Управление ТС лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления ТС лицу, не имеющему права управления, — от 5 до 20 б. в. (200−800 ₽).
- Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — от 20 до 50 б. в. (800−2 000 ₽), возможны общественные работы 8−60 ч., возможен административный арест до 15 суток.
Статья 18.15. Управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления ТС такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).
- Управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации до 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха включительно — 100 б. в. (4 000 ₽), лишение права управления ТС на 3 года.
- Управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации свыше 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, — 200 б. в. (8 000 ₽), лишение права управления ТС на 5 лет.
- Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, — от 50 до 100 б. в. (2 000−4 000 ₽), лишение права управления ТС на 3 года.
- Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке ТС либо после совершения ДТП, участником которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, — 200 б. в. (8 000 ₽), лишение права управления ТС на 5 лет.
Статья 18.16. Нарушение ПДД, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, оставление места ДТП.
- Нарушение ПДД лицом, управляющим ТС, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, — от 2 до 30 б. в. (80−1 200 ₽), возможно лишение права управления ТС до 2 лет.
- Оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, — от 5 до 25 б. в. (200−1 000 ₽), возможно лишение права управления ТС до 2 лет.
Статья 18.18. Нарушение правил остановки и стоянки ТС, а также иных ПДД.
- Остановка или стоянка ТС с нарушением ПДД — 1 б. в. (40 ₽).
- Неправомерная стоянка ТС на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, — 2 б. в. (80 ₽).
- Остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением ПДД — 5 б. в. (200 ₽).
Статья 18.19. Эксплуатация в дорожном движении ТС без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.
- Управление ТС, в отношении которого его владельцем не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, если собственником (владельцем) такого ТС является физическое лицо, — от 1 до 3 б. в. (40−120 ₽).
- Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, в случае совершения ДТП — от 5 до 10 б. в. (200−400 ₽).
Статья 18.20. Нарушение ПДД пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).
- Нарушение ПДД пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым ТС, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим ТС, — от 1 до 3 б. в. (40−120 ₽).
- Нарушение ПДД лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, совершенное в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, — от 3 до 5 б. в. (120−200 ₽).