В Беларуси выросли штрафы за нарушения ПДД

С 1 января 2024 г. в Беларуси размер базовой величины составляет 40 ₽ вместо 37 ₽, как это было в 2023 г. В связи с этим увеличились и суммы штрафов за допущенные нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Об административной ответственности за наиболее распространенные нарушения ПДД рассказывается в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».