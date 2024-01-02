Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Мигрантов обяжут уведомлять МВД РФ о начале работы в России

Ведомство утвердило форму документа, которую с 7 января 2024 года должны заполнять иностранцы.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. МВД РФ соответствующим приказом утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России, сообщает РИА Новости.

«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент».

говорится в приказе.

Уточняется, что документ может быть заполнен от руки или на компьютере на русском языке. Помимо этого, необходимо будет приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Также в уведомлении необходимо сообщить сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, в случае, если он заключен в устной форме.

После этого мигранты должны будут передать документ в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, либо в электронном формате через портал госуслуг.

Приказ вступит в силу 7 января.