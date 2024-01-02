Мигрантов обяжут уведомлять МВД РФ о начале работы в России

Уточняется, что документ может быть заполнен от руки или на компьютере на русском языке. Помимо этого, необходимо будет приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Также в уведомлении необходимо сообщить сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, в случае, если он заключен в устной форме.