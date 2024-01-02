Мигрантов обяжут уведомлять МВД РФ о начале работы в России

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. МВД РФ соответствующим приказом утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России, сообщает РИА Новости.
«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент».
Уточняется, что документ может быть заполнен от руки или на компьютере на русском языке. Помимо этого, необходимо будет приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Также в уведомлении необходимо сообщить сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, в случае, если он заключен в устной форме.
После этого мигранты должны будут передать документ в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, либо в электронном формате через портал госуслуг.
Приказ вступит в силу 7 января.