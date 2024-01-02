Участник СВО из Туапсе встретился с Владимиром Путиным

«С верховным главнокомандующим прошла непринужденная встреча. Он поздравил с Новым годом, пригласил на банкет. Мы рассказали о том, как проходит служба. Он тоже поделился своими впечатлениями, сказал слова благодарности», — рассказал о встрече Павел Белецкий.