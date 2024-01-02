Участник СВО из Туапсе встретился с Владимиром Путиным

1 января в Ново-Огарево прошла встреча президента России Владимира Путина с военнослужащими — участниками СВО. На встрече присутствовал и житель Краснодарского края — боец Павел Белецкий.
«С верховным главнокомандующим прошла непринужденная встреча. Он поздравил с Новым годом, пригласил на банкет. Мы рассказали о том, как проходит служба. Он тоже поделился своими впечатлениями, сказал слова благодарности», — рассказал о встрече Павел Белецкий.
Туапсинец — штурман К-52. Павел закончил Военно-воздушную академию в Челябинске. Награжден «Медалью за отвагу», кроме этого, ему присвоен «Орден мужества».