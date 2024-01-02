Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире.
В августе по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге в объединение пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. 9 декабря стало известно, что новый президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное письмо лидерам стран — участниц БРИКС, в котором сообщил о решении руководства страны не вступать в это объединение.
БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форума. В этом году председательство в объединении перешло к России — планируется провести более 200 мероприятий.