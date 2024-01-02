Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС

БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форума. В этом году председательство в объединении перешло к России — планируется провести более 200 мероприятий.