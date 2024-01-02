Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили с «Тополя» на «Ярс»

До этого, 19 декабря, редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской МБР «Ярс». Он уточнил, что основная их масса мобильна, кроме того, ракетный комплекс несет от трех до шести боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из которых будет нацелен на свою цель.