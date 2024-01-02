Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили с «Тополя» на «Ярс»

«Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК “Тополь” на “Ярс” завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения», — отметили в ведомстве.
В составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом. Ведомство планирует перевооружить эти полки после 2025 года.
До этого, 19 декабря, редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской МБР «Ярс». Он уточнил, что основная их масса мобильна, кроме того, ракетный комплекс несет от трех до шести боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из которых будет нацелен на свою цель.
В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Он указал на то, что роль ядерной триады в текущих условиях существенно выросла.
Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. 15 декабря прошлого года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».