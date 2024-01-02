В южном пригороде Бейрута произошел взрыв в офисе ХАМАС

Ливанское агентство NNA сообщило, что подорван офис ХАМАС, погибли четыре человека.
О гибели высокопоставленного палестинского чиновника в результате взрыва в пригороде Бейрута, сообщает также Reuters со ссылкой на источники.
Al Arabiya передает, что при взрыве погибли замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и двое его соратников. По данным телеканала, он был убит в результате удара израильского беспилотника в опорном пункте «Хезболлы».
ХАМАС подтвердила гибель аль-Аурури.
Al Mayadeen называет аль-Арури главой штаба сопротивления на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также организатором атаки на Израиль 7 октября, названной «Буря Аль-Аксы». По информации телеканала, шесть человек погибли в результате обстрела здания тремя ударами с беспилотника.
Депутат израильского парламента от «Ликуда» Дани Данон поздравил в соцсети X Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), Общую службу безопасности (ШАБАК или Шин Бет) и разведку «Моссад» с убийством замглавы политбюро ХАМАС. Он пообещал расплатиться со всеми, кто причастен к атаке на Израиль. Секретарь кабинета министров Йоси Фукс, в свою очередь, разослал директиву министрам, предписывающую им не говорить публично о предполагаемом израильском ударе.
В ноябре премьер-министр Израля Биньямин Нетаньяху заявил, что он дал указание Моссаду атаковать руководителей ХАМАС, «где бы они ни находились». Министр обороны Йоав Галлант тогда назвал лидеров группировки «ходячими мертвецами», которые «живут в долг».
57-летний аль-Арури жил в Ливане, он был замглавы политического бюро ХАМАС и считался фактическим лидером военного крыла группировки на Западном берегу реки Иордан. Он отбыл несколько сроков в израильских тюрьмах и был освобожден в марте 2010 года в рамках обмена пленными.