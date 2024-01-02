В южном пригороде Бейрута произошел взрыв в офисе ХАМАС

Депутат израильского парламента от «Ликуда» Дани Данон поздравил в соцсети X Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), Общую службу безопасности (ШАБАК или Шин Бет) и разведку «Моссад» с убийством замглавы политбюро ХАМАС. Он пообещал расплатиться со всеми, кто причастен к атаке на Израиль. Секретарь кабинета министров Йоси Фукс, в свою очередь, разослал директиву министрам, предписывающую им не говорить публично о предполагаемом израильском ударе.