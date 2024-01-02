«В два раза». В США удивились возможностям российского оружия на Украине

«Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях, <…> причем операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам», — говорится в материале.
Отмечается, что истребители применялись для выведения из строя украинских систем ПВО, а также участвовали в воздушных боях. Боевые действия на Украине во многом укрепили доверие к этой модели истребителя, пояснил автор статьи.
При этом поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти в два раза.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.