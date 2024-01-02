Al Arabiya узнал о решении ХАМАС прекратить все переговоры по заложникам

По данным Al Arabiya, Салех аль-Арури был убит в результате удара израильского беспилотника по опорному пункту «Хезболлы». Al Mayadeen называет его главой штаба сопротивления на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также организатором атаки на Израиль 7 октября, названной «Буря Аль-Аксы». По информации телеканала, в результате обстрела здания тремя ударами с беспилотника погибли шесть человек, в том числе замглавы политбюро ХАМАС.