США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS

В конце прошлого года госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче бывшей советской республике последнего пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.