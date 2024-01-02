США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS

«Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS», — приводит издание заявление дипломата.
По ее словам, Белый дом планирует в ближайшее время передать эти системы Украине.
В конце прошлого года госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче бывшей советской республике последнего пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.
Белый дом ранее предупреждал, что на этом имеющиеся в его распоряжении средства для поддержки киевского режима заканчиваются. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
В конце 2022 года, когда Украине передали первые 20 РСЗО HIMARS, американские СМИ писали, что США изменили эти системы так, чтобы ВСУ не смогли использовать их для ударов вглубь российской территории.