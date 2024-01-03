Депутат бундестага указал на поломку большинства переданных ВСУ танков Leopard 2

«К сожалению, приходится констатировать, что лишь очень небольшое количество поставленных танков [Leopard 2A6] всё еще может применяться Украиной», — процитировало агентство DPA письмо политика, которые было направлено немецким оборонным концернам Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Шефер подчеркнул, что одной из проблем является нехватка нужных запчастей в созданном в Литве так называемом хабе по ремонту Leopard 2, что по итогу занимает слишком много времени. В письме он призвал немецкие концерны по возможности быстрее улучшить ситуацию с поставками деталей.