Захарова ответила на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов

Ранее Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз россиянами машин, телефонов, чемоданов, шампуней и других личных вещей в Евросоюз. По ее словам, в настоящее время этот расизм вырывается наружу, «как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом».