Захарова ответила на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов

Она отметила, что ранее глава МИД Украины обозначил 5 шагов, которые обязаны сделать западные страны уже сейчас ради «победы Украины». Одним из пунктов была изоляция российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях. «Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет», — заявила Захарова.
Представитель российского ведомства также напомнила, что Россия приняла эстафету в БРИКС. «У нас большие, да что там, грандиозные планы председательства», — подчеркнула она.
Ранее Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз россиянами машин, телефонов, чемоданов, шампуней и других личных вещей в Евросоюз. По ее словам, в настоящее время этот расизм вырывается наружу, «как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом».