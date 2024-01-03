В ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду

В сообщении говорится, что стороны конфликта должны уважать международное право.
С конца прошлого года украинская армия ведет обстрел Белгорода. Самый массированный случился 30 декабря, в результате не удалось спасти 25 человек, более 100 получили ранения.
1 января президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими в госпитале Вишневского охарактеризовал обстрел Белгорода как теракт и пообещал, что он не останется без ответа.
В Москве неоднократно заявляли, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и скоплениям украинских военнослужащих.