В ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации и защите гражданского населения после гибели мирного населения в России и на Украине. Сообщение появилось в X Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).