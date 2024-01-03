Зеленский рассказал, сколько ракет выпустили по Украине за пять дней

«За последние пять суток <…> по Украине выпустили не менее 500 ракет и дронов», — заявил он.
Во время телефонного разговора Зеленский поблагодарил Сунака за «существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинской ПВО».
Ранее украинские СМИ писали о мощных взрывах в Киеве и области. Накануне несколько районов остались без электроэнергии, загорелось несколько зданий.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.