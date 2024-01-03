«Нас убивают». Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы

После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.