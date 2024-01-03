По словам французского политика, в стране произошел «резкий крах производства».
«Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!» — возмутился он.
Как отметил Филиппо, необходимо отменить ограничительные меры, направленные против России. Он также призвал к выходу Франции из Евросоюза и «экономическому патриотизму».
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.