Трамп оспорил решение о недопуске к праймериз в штате Мэн

Адвокаты Трампа, однако, заявили, что раздел три не применяется к бывшему президенту Трампу и что Беллоуз не имеет полномочий применять его. Они также говорят, что ей следовало бы взять самоотвод, утверждая, что Беллоуз слишком пристрастна, чтобы справедливо взвесить все данные.