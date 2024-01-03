Украине предрекли «жесткое предательство» от Запада

2 января бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что политические изменения в США и активность потенциального кандидата в президенты страны Дональда Трампа влияют на объем помощи Украине. Дипломат допустил, что Украина лишится помощи США. Поэтому он предположил, что Киев проиграет Москве в первой половине 2024 года.