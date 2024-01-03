Губернатор Севастополя: над акваторией сбили ракету 3 января

В Севастополе этой ночью перехватили вражескую ракету.
— По предварительной информации, над акваторией сбита ракета, — такое сообщение появилось в телеграм-канале губернатора города федерального значения Севастополя Михаила Развожаева.
Новость была опубликована, когда еще не было и часа ночи — в 0.47.
Руководитель города-героя также сообщил:
— По информации от спасательной службы Севастополя — никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
В заключении лаконичной информации губернатор отметил:
— Оперативные службы продолжают контроль обстановки.
В Севастополе, перед самым Новым годом, 31 декабря 2023, два раза объявляли воздушную тревогу.
Военные в районе внутреннего рейда, Южной и Камышовой бухт использовали табельные средства аэрозольной маскировки, то есть задымляли эту территорию специальным веществом, имеющим неприятный запах, но абсолютно безвредным для людей.
Также 31 декабря дважды приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту.
В саму новогоднюю ночь на Крымском полуострове, и в Севастополе, и в Республике Крым, действовал запрет на запуски салютов и фейерверков, использование петард, но никто не отменял бенгальские огни.