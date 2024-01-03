Замглавы МИД Ирана высказался за формирование секретариата в БРИКС

Ранее, 1 января, президент РФ Владимир Путин в своем обращении в связи с началом председательства России в БРИКС заявил, что порядка 30 стран хотят присоединиться к объединению, так как оно притягивает всё больше единомышленников. Он напомнил, что к объединению присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.