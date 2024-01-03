Токаев назначил замуправляющего делами президента

Соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев.
Рустам Баялиев окончил журфак Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1996), Евразийский институт рынка (1998) по специальности журналист-международник с присуждением академической степени бакалавра, экономист.
Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом отдела по работе с налогоплательщиками и пропаганды налогового законодательства Государственного налогового комитета. Затем работал советником заместителя акима, помощником акима Карагандинской области.
С 1999 года работал помощником министра, заведующим секретариатом, заместителем начальника Управления налоговой экспертизы проектов Департамента фискальной политики и прогнозов, заместителем директора Департамента финансовой и организационно-кадровой работы Министерства финансов РК. Был директором Департамента регулирования торговой деятельности, экспортного контроля и вступления в ВТО Министерства индустрии и торговли РК.
В 2003—2004 — зампредседателя Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли РК.
С 22 апреля 2004 года — руководитель аппарата акима Акмолинской области.