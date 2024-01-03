Токаев назначил замуправляющего делами президента

С 1999 года работал помощником министра, заведующим секретариатом, заместителем начальника Управления налоговой экспертизы проектов Департамента фискальной политики и прогнозов, заместителем директора Департамента финансовой и организационно-кадровой работы Министерства финансов РК. Был директором Департамента регулирования торговой деятельности, экспортного контроля и вступления в ВТО Министерства индустрии и торговли РК.