В Польше оценили удар РФ по продвинутой военной инфраструктуре Киева

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.