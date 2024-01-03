Кадастровые услуги в Молдове будет оказывать новое учреждение

Новое учреждение взяло на себя от Агентства госуслуг следующие направления деятельности: создание и ведение кадастра недвижимости, других информационных систем и регистров в этой сфере; выполнение кадастровых работ и работ по оценке недвижимости; управление центральным банком данных кадастра недвижимости; проведение государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него; предоставление государственных услуг в сфере кадастра.