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Кадастровые услуги в Молдове будет оказывать новое учреждение

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Агентство государственных услуг сообщает, что с 3 января 2024 года кадастровые услуги гражданам будет предоставлять новое учреждение — «Кадастр недвижимости», учредитель которого — Агентство геодезии, картографии и кадастра.
Источник: Sputnik.md

Новое учреждение взяло на себя от Агентства госуслуг следующие направления деятельности: создание и ведение кадастра недвижимости, других информационных систем и регистров в этой сфере; выполнение кадастровых работ и работ по оценке недвижимости; управление центральным банком данных кадастра недвижимости; проведение государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него; предоставление государственных услуг в сфере кадастра.

Для удобства граждан учреждение «Кадастр недвижимости» будет оказывать услуги заявителям, в том числе в окошках многофункциональных центров Агентства госуслуг.