Министр образования рассказал о репетиции ЦЭ 27 января 2024 в Беларуси

По словам министра образования, сейчас проводится подготовительная работа, связанная с проведением в 2024 году централизованного экзамена. Он напомнил, что 27 января состоится репетиция ЦЭ, уточнив, что был утвержден план мероприятий по ее подготовке, а также проведению репетиции. Иванец сказал, что общими принципами проведения репетиции непосредственно являются пункты проведения, пропуск в пункты проведения, а также рассадка в аудиториях и правила проведения. Они, заметил глава Минобразования, идентичны тем принципам, которые используются при организации и проведении ЦЭ.