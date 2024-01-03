Министр образования рассказал о репетиции ЦЭ 27 января 2024 в Беларуси

Министр образования Андрей Иванец рассказал в интервью БелТА о репетиции централизованного экзамена, проведение которой запланировано на 27 января 2024 года в Беларуси.
По словам министра образования, сейчас проводится подготовительная работа, связанная с проведением в 2024 году централизованного экзамена. Он напомнил, что 27 января состоится репетиция ЦЭ, уточнив, что был утвержден план мероприятий по ее подготовке, а также проведению репетиции. Иванец сказал, что общими принципами проведения репетиции непосредственно являются пункты проведения, пропуск в пункты проведения, а также рассадка в аудиториях и правила проведения. Они, заметил глава Минобразования, идентичны тем принципам, которые используются при организации и проведении ЦЭ.
— Для проведения РЦЭ будут задействованы те же пункты проведения, на которых состоится централизованный экзамен, — 144 пункта.
Министр образования отметил, что в репетиции ЦЭ, как планируется, примут участие примерно 58 тысяч выпускников школ. Это, подчеркнул Иванец, на 5 тысяч больше, чем в 2023 году.