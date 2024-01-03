CNN: США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке

CNN обратил внимание, что в ходе визита на эту базу месяц назад министр обороны США Ллойд Остин не упомянул о продлении соглашения. Администрация американского президента Джо Байдена также не стала его обнародовать. Соглашение было продлено в контексте усиления присутствия США в регионе на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене, отметил телеканал.