Фальков созвонился с девочкой, чей шарик снял с «Елки желаний»

«У вас один из главных вопросов в жизни — это выбор университета, я посчитал, что если я с вами выйду на связь из одного из университетов, попрошу, кстати, ректоров нескольких университетов… Как минимум три таких интересных места я вам хочу порекомендовать, и, конечно, мы ждем вас, чтобы ваша новогодняя мечта исполнилась, ждем вас в Санкт-Петербурге вместе с родителями, приезжайте, посмотрите, познакомьтесь», — сказал Фальков.