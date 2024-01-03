Фальков созвонился с девочкой, чей шарик снял с «Елки желаний»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков созвонился с Ирой из Донецка, чей шарик снял с елки в рамках акции «Елка желаний», девочка мечтает посетить Санкт-Петербург.
«У вас один из главных вопросов в жизни — это выбор университета, я посчитал, что если я с вами выйду на связь из одного из университетов, попрошу, кстати, ректоров нескольких университетов… Как минимум три таких интересных места я вам хочу порекомендовать, и, конечно, мы ждем вас, чтобы ваша новогодняя мечта исполнилась, ждем вас в Санкт-Петербурге вместе с родителями, приезжайте, посмотрите, познакомьтесь», — сказал Фальков.
Министр сообщил девочке, что вместе с ней составит интересную программу и попросил девочку пообещать, что в ходе поездки она получить не только воспоминания, но и примет решение о будущей профессии. Фальков также договорился встретиться с девочкой лично.
Акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.