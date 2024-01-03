Чекунков выполнил желание девочки из Норильска побывать на елке в Москве

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков выполнил мечту попасть на кремлевскую новогоднюю елку 11-летней Маши из города Норильска Красноярского края, открытку с желанием которой снял в рамках акции «Елка желаний».
Ранее Чекунков, участвуя в ежегодной акции «Елка желаний», пообещал помочь попасть на новогоднюю елку в Москву Маше из Норильска и подарить микроскоп Жене из Биробиджана. Девочка также хотела покататься на коньках и каруселях.
Министр организовал для Маши поездку в столицу России. Девочка в сопровождении мамы смогла побывать на кремлевской елке, после которой получила сладкий новогодний подарок, покаталась на коньках на ГУМ-катке, а накануне посетила международную выставку-форум «Россия».
Во время встречи с Чекунковым выяснилось, что после урока «Разговоры о важном», где детям описали возможности выставки, попасть на нее было еще одной мечтой девочки.