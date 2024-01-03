Омский губернатор Хоценко выехал на ТЭЦ-5 из-за установившихся морозов

Вместе с ним отправились мэр Омска Сергей Шелест и министр энергетики и ЖКК региона Владимиром Шнипко. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Они решили лично проконтролировать работу аварийной ТЭЦ, чтобы не допустить очередных перебоев с отоплением в морозы.
В ходе визита представители органов власти обсудили с руководителем ТГК-11 Олегом Хилько ситуацию на ТЭЦ-5 и выяснили, что на сегодняшний день она работает в штатном режиме.
Губернатор пообещал держать ситуацию на ТЭЦ на личном контроле. Постоянный контроль за качеством тепло- и водоснабжения соцобъектов и жилых домов было поручено обеспечить также администрациям муниципальных образований Омской области.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что в Омске объявили аукцион по поиску подрядчика для ремонта трех ТЭЦ.