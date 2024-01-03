В каких регионах буду служить самарские призывники в 2024 году

Как и было заявлено в начале призыва, в октябре 2023 года, ни в новые регионы — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, призывники направляться не будут. Также они не будут привлекаться для выполнение задач в зоне СВО, «за ленточку» необстрелянных мальчишек не пошлют.