В каких регионах буду служить самарские призывники в 2024 году

31 декабря завершился осенний призыв в Вооруженные силы РФ, в армию забрали 130 тысяч человек. В Центральном военном округе, к которому относится Самарская область и еще 29 регионов, наши войска пополнили 53 тысячи.
По информации самарского областного военкомата на заседания комиссии было приглашено около 15 тысяч человек, большинство из которых получили отсрочку по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, включая учёбу. Служить в ряды ВС РФ отправилось 1,5 тысячи молодых мужчин.
Министерство обороны сообщило, что особое внимание было уделено комплектованию научно-производственный и научных рот. В них взяли 180 наиболее талантливых ребят, склонных к научной работе. Все они прошли строгий отбор. Также идет комплектование спортивных рот.
Как и было заявлено в начале призыва, в октябре 2023 года, ни в новые регионы — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, призывники направляться не будут. Также они не будут привлекаться для выполнение задач в зоне СВО, «за ленточку» необстрелянных мальчишек не пошлют.
Часть «срочников», прежде чем попасть в военную часть, пройдут обучение в течение 5 месяцев и только потом они будут направлены в войска.
Напоминаем, что срочная служба по призыву в России длится год. За уклонение от службы в рядах ВС РФ полагается наказание, за неявку в военкомат штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.