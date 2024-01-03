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Министр Решетников исполнил новогоднее желание пермского мальчика

Министр экономического развития Максим Решетников исполнил новогоднее желание мальчика из Кунгура (Пермский край). В рамках акции «Елка Желаний» чиновник подарил ребенку игрушечного динозавра.
Решетников Максим
Источник: РИА "Новости"

«Трехлетний Лука Ефимов из города Кунгур Пермского края получил в подарок игрушечного динозавра», — сообщает ТАСС. Министр пожелал, чтобы дети радовались и не болели.

Решетников также осуществил мечту еще двух других детей из разных уголков страны. Анастасии Курасиной из Севастополя чиновник помог попасть на смену по физике и математике в образовательном центре «АЛЬТАИР», а Роман-Сергею Шкадову из Адыгеи подарил электромобиль-трактор с прицепом.

Акция «Елка Желаний» проводится по всей России и помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот и одаренных ребят. Уже было исполнены желания около 107 тысяч детей.