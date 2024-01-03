Министр Решетников исполнил новогоднее желание пермского мальчика

Решетников также осуществил мечту еще двух других детей из разных уголков страны. Анастасии Курасиной из Севастополя чиновник помог попасть на смену по физике и математике в образовательном центре «АЛЬТАИР», а Роман-Сергею Шкадову из Адыгеи подарил электромобиль-трактор с прицепом.