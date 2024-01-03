Мэр Шелест поздравил первого рожденного в 2024 году омича

Малыш появился на свет 3 января. Молодую маму и новорожденного поздравил глава города Сергей Шелест. Об этом сообщили в пресс-центр мэрии.
Сегодня, 3 января 2024 года, мэр города Сергей Шелест поздравил омичку с рождением сына. Роман Орлов стал первым ребенком, родившимся в Омске в новом 2024 году. Сергей Шелест побывал в Родильном доме № 4, где мальчик появился на свет.
Малыш стал вторым ребенком в семье Натальи и Александра Орловых. У него уже есть 17 -летний брат, который и выбрал ему имя.
Глава города вручил матери и ребенку поздравительный адрес, букет цветов и сертификат на получение единовременной денежной выплаты в размере 20 тысяч рублей и пожелал скорейшей выписки и крепкого здоровья.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что Сергей Шелест поздравил юных омичей на традиционной ёлке мэра.