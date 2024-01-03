Минэкологии ограничило полномочия Ташкентского городского управления экологии из-за вырубки деревьев

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата ограничило полномочия Ташкентского городского управления экологии до 1 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.
Данные меры приняты в связи с теми фактами, что «в столице не в полной мере соблюдаются требования моратория, со стороны жителей поступает большое количество жалоб по поводу вырубки деревьев, разрешение на вырубку или пересадку деревьев неоднократно выдавалось без соблюдения закона».
Отмечается, что отныне разрешение на вырубку или пересадку деревьев будет выдаваться только по согласованию с соответствующим подразделением Министерства.
Кроме того, согласно соответствующему приказу министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата в отношении руководителя Ташкентского городского управления экологии назначена служебная проверка. В связи с этим он отстранен от своей деятельности с 30 декабря 2023 года по 1 февраля 2024 года.
В ходе служебной проверки будет изучена деятельность руководителей и сотрудников всех структурных подразделений Ташкентского городского управления экологии, а также законность и обоснованность выданных Управлением разрешений на вырубку деревьев и кустарников на земельных участках, не включенных в государственный лесной фонд в период 2021—2023 гг..