Минэкологии ограничило полномочия Ташкентского городского управления экологии из-за вырубки деревьев

Кроме того, согласно соответствующему приказу министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата в отношении руководителя Ташкентского городского управления экологии назначена служебная проверка. В связи с этим он отстранен от своей деятельности с 30 декабря 2023 года по 1 февраля 2024 года.