Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения на полуострове Ното на западе страны.
«С глубокой скорбью воспринял новость о разрушительном стихийном бедствии в Вашей стране, в результате которого погибло и пострадало большое количество людей. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим и благополучного возвращения пропавших граждан в свои семьи», — говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось, что на полуострове Ното и на прилегающей территории в центральной части Японии накануне произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 балла. Подтверждена гибель по меньшей мере 24 человек.