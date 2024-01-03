Воронежский губернатор — о ситуации в Петропавловке: «Ни один житель не останется без помощи, поддержим каждого»

Глава региона еще раз отметил, что в результате взрыва авиационного боеприпаса погибших нет. С легкими повреждениями за медицинской помощью обратились четыре человека. Фельдшерско-акушерский пункт работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу.