Воронежский губернатор — о ситуации в Петропавловке: «Ни один житель не останется без помощи, поддержим каждого»

В селе Петропавловка Воронежской области построят девять домов взамен разрушенных взрывом. Новые здания будут равными по площади. К строительству привлекут специалистов со всего региона. Об этом в среду, 3 января, сообщил в своем telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Глава региона подчеркнул, что ни один житель не останется без помощи, каждый получит максимальную поддержку.
— Полностью контролирую ситуацию в поселке Петропавловка после аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе. По моему поручению на месте чрезвычайного происшествия сегодня работали мои заместители и руководители профильных министерств правительства региона. Прошло совещание со всеми службами, занятыми в устранении последствий, — рассказал о текущей ситуации Александр Гусев.
Глава региона еще раз отметил, что в результате взрыва авиационного боеприпаса погибших нет. С легкими повреждениями за медицинской помощью обратились четыре человека. Фельдшерско-акушерский пункт работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу.
— Компенсируем пострадавшие автомобили (пока известно о пяти легковушках и тракторе) и отстроим разрушенные хозпостройки. В тех домах, где повреждения частичные или минимальные, будут работать аварийно-восстановительные бригады. Будем ориентировать строителей, чтобы ремонт делали капитально, — подчеркнул Александр Гусев.
После схода боеприпаса пострадала также местная школа, где учатся 32 ребенка. В здании выбило часть окон и пострадала крыша. Губернатор сообщил, что будет проведена экспертиза здания, после чего восстановят кровлю и поменяют окна. Аналогичный план был принят в отношении местного Дома культуры и здания поселковой администрации.
Как сообщало РИА «Воронеж», нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета ВКС России произошел над Петропавловкой накануне около 9:00. Электро-, газо- и теплоснабжение после взрыва были восстановлены уже к вечеру вторника, 2 января.