Радий Хабиров рассказал о новом соцобъекте Башкирии

Два других объекта — Дом молодежи в Нефтекамске, который мы также откроем в самое ближайшее время, и Республиканский молодежный психологический центр в Уфе. Последний с конца декабря уже принимает всех желающих. Здесь оказывают психологическую помощь молодым людям, в том числе — участникам СВО и членам их семей.



На март 2024 года мы запланировали открытие еще двух молодежных центров — в Кумертау и Краснокамском районе. Их мы ремонтируем на республиканские средства.



Наша цель — чтобы такие молодежные пространства появлялись по всему Башкортостану. Чтобы активным ребятам было где собираться и куда приложить свои таланты".