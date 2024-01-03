Радий Хабиров рассказал о новом соцобъекте Башкирии

Дом молодежи в Учалах стал одним из трех объектов, на реновацию которых мы получили деньги из федерального бюджета — по проекту «Развитие системы поддержки молодёжи (“Молодёжь России”)» нацпроекта «Образование».
Два других объекта — Дом молодежи в Нефтекамске, который мы также откроем в самое ближайшее время, и Республиканский молодежный психологический центр в Уфе. Последний с конца декабря уже принимает всех желающих. Здесь оказывают психологическую помощь молодым людям, в том числе — участникам СВО и членам их семей.
На март 2024 года мы запланировали открытие еще двух молодежных центров — в Кумертау и Краснокамском районе. Их мы ремонтируем на республиканские средства.
Наша цель — чтобы такие молодежные пространства появлялись по всему Башкортостану. Чтобы активным ребятам было где собираться и куда приложить свои таланты".
Ранее Радий Хабиров анонсировал новую программу «Башкирский домик».