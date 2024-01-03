Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане

Серия из двух взрывов в иранской провинции Керман, вблизи кладбища, на котором похоронен военный деятель Касем Сулеймани, произошла ранее в среду. Заменитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицировал произошедшее как теракт. Как сообщили очевидцы местным СМИ, взрывы инициировали два смертника. Число жертв в результате теракта, по последним данным, достигло 103, еще 141 человек пострадал.