Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане

«Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Раиси, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман. Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — говорится в сообщении.
Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненным.
«Решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, подтверждаем приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом», — заключил он.
Серия из двух взрывов в иранской провинции Керман, вблизи кладбища, на котором похоронен военный деятель Касем Сулеймани, произошла ранее в среду. Заменитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицировал произошедшее как теракт. Как сообщили очевидцы местным СМИ, взрывы инициировали два смертника. Число жертв в результате теракта, по последним данным, достигло 103, еще 141 человек пострадал.
Касем Сулеймани был генерал-лейтенантом иранской армии и командовал подразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он был убит в результате американского авиаудара 3 января 2020 года.
В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована тогдашним президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.