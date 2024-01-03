Молдова присоединилась к механизму гражданской защиты ЕС — Речан

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Молдова с 1 января 2024 года официально стала членом механизма гражданской защиты Евросоюза, сообщил премьер-министр Дорин Речан.
«Теперь наши пожарные и спасатели будут сотрудничать с государствами — членами ЕС и другими девятью странами для улучшения систем предотвращения, подготовки и реагирования при возникновении природных и техногенных катастроф», — написал Речан в соцсети.
Он отметил, что Молдова ранее уже получала поддержку от ЕС посредством этого механизма: в страну было отправлено 36 электрогенераторов для больниц, медицинская помощь и продовольствие для помощи беженцам из Украины.
Помимо Молдовы членами механизма гражданской защиты ЕС также являются Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.