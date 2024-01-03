Религиозные организации Беларуси должны будут пройти перерегистрацию

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Все религиозные организации Беларуси должны будут в течение года пройти перерегистрацию, соответствующие положения содержатся в законе, который подписал президент республики Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.
Отмечается, что данным документом закрепляются современные подходы в данной сфере.
«В частности, предусматривается повышение требований для создания республиканского религиозного объединения: наличие в его составе религиозных общин, действующих во всех областях и в Минске».
Там также подчеркивается, что теперь для создания республиканского объединения нужно будет большее количество общин. При этом есть важное условие: хотя бы одна из них должна действовать не менее 30 лет.
Указом предусмотрено право формирования религиозными организациями различных структур — оказывающих социальные услуги пожилым людям, инвалидам, занимающихся социальной реабилитацией наркоманов, созданием детских домов при монастырях (по согласованию с властями).
После вступления закона в силу в течение года должна состояться перерегистрация религиозных организаций республики.