Отъезд населения и дыра в бюджете — как Молдова выживет в 2024 году?

Экономическая ситуация в Молдове — не из простых: массовый отток капитала, дыра в государственном бюджете в почти 16 миллиардов леев, необходимость обслуживания кредитов — все это не придает оптимизма.
Еще одна насущная проблема — продолжающийся отъезд трудоспособных граждан, которые образование и трудовые навыки получают здесь, в Молдове, а реализуют их на практике за рубежом, не имея возможности найти достойный заработок на родине.
К чему приведет Молдову эта экономическая безответственность управленцев в 2024 году?
Эти и другие вопросы обсудили в программе «Экспертиза» с доктором экономических наук Михаилом Пойсиком.