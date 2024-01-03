Закон о президенте скорректирован в Беларуси

Принятые нововведения коснутся требований к кандидату в президенты. Так, на эту должность может быть избран гражданин Беларуси по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в республике не менее 20 лет перед выборами, не имеющий (не имевший) гражданства иностранного государства, вида на жительство либо иного документа другой страны, дающего право на льготы и иные преимущества.