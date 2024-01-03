Закон о президенте скорректирован в Беларуси

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который предусматривает комплексную корректировку закона «О президенте Республики Беларусь», сообщили в среду в пресс-службе белорусского лидера.
Там также уточнили, что корректировка произойдет с учетом обновленной Конституции страны и правоприменительной практики (последний раз изменения вносились в 2006 году).
Принятые нововведения коснутся требований к кандидату в президенты. Так, на эту должность может быть избран гражданин Беларуси по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в республике не менее 20 лет перед выборами, не имеющий (не имевший) гражданства иностранного государства, вида на жительство либо иного документа другой страны, дающего право на льготы и иные преимущества.
Устанавливается, что президент возглавляет систему государственной службы и является делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС).
Уточняются и полномочия главы государства. В частности, закрепляется компетенция президента вносить ВНС предложения по избранию председателей, их заместителей и судей Конституционного и Верховного судов, председателя и членов Центральной избирательной комиссии. Кроме того, он наделен правом предлагать возможность направления военнослужащих за пределы Беларуси для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.
Кроме того, определяется статус президента страны, прекратившего исполнение полномочий.