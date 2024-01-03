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Сколько потрачено средств на зарубежные визиты Майи Санду в 2023 году

В 2023 году президент Молдовы совершила 21 зарубежный визит.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В течение прошлого года президент Майя Санду совершила 21 рабочий и официальный визит за границу. Чаще всего глава государства посещала Румынию, по два рабочих визита пришлись на Украину, Швейцарию и США.

Самыми затратными поездками президента Молдовы в 2023 году стали визиты на Всемирный экономический форум в Давосе в январе (67 тысяч леев), в Берн и Цюрих в октябре (58,3 тысячи леев), а также в Канаду в мае (55,6 тысячи леев).

Некоторые поездки не оплачивались из госбюджета Молдовы и, по всей видимости, совершались за счет принимающей стороны. Это были визиты на Украину на саммит Буча-2023, а также в Грецию на встречу глав государств и правительств Юго-Восточной Европы и Западных Балкан.

Последняя поездка президента за границу в прошлом году была в конце ноября в столицу Украины.

Всего в 2023 году сотрудники администрации президента Молдова совершили 62 командировки за границу. Речь идет о рабочих визитах, ознакомительных визитах, а также об участии в различных мероприятиях.

В 2022 году Санду совершила 19 зарубежных поездок, обошедшихся бюджету в 419 тысяч леев.

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