Сколько потрачено средств на зарубежные визиты Майи Санду в 2023 году

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В течение прошлого года президент Майя Санду совершила 21 рабочий и официальный визит за границу. Чаще всего глава государства посещала Румынию, по два рабочих визита пришлись на Украину, Швейцарию и США.
Некоторые поездки не оплачивались из госбюджета Молдовы и, по всей видимости, совершались за счет принимающей стороны. Это были визиты на Украину на саммит Буча-2023, а также в Грецию на встречу глав государств и правительств Юго-Восточной Европы и Западных Балкан.
Последняя поездка президента за границу в прошлом году была в конце ноября в столицу Украины.
Всего в 2023 году сотрудники администрации президента Молдова совершили 62 командировки за границу. Речь идет о рабочих визитах, ознакомительных визитах, а также об участии в различных мероприятиях.
В 2022 году Санду совершила 19 зарубежных поездок, обошедшихся бюджету в 419 тысяч леев.