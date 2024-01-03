Сколько потрачено средств на зарубежные визиты Майи Санду в 2023 году

Некоторые поездки не оплачивались из госбюджета Молдовы и, по всей видимости, совершались за счет принимающей стороны. Это были визиты на Украину на саммит Буча-2023, а также в Грецию на встречу глав государств и правительств Юго-Восточной Европы и Западных Балкан.