В США определился новый кандидат в президенты

В декабре рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа впервые превысил рейтинг действующего главы государства Джо Байдена в предвыборных опросах. Самый популярный из прочих кандидатов, Роберт Кеннеди-младший, набрал восемь процентов. Опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря онлайн и лично, в нем приняли участие 1500 человек. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.