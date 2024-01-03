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В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Госдепартамент отрицает, что США меняют задачу своей украинской политики с «тотальной победы над Россией» на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров.
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Источник: AP 2023

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер отверг прошлогоднюю публикацию издания Politico, которое предположило, что смещение акцентов, которое якобы последовало за фиаско украинского контрнаступления, может означать фактическое согласие с территориальными уступками РФ.

«Нет, это неправда. Неправда», — ответил он на брифинге на соответствующий вопрос журналиста.

Politico писало, что в год выборов президент США Джо Байден не может позволить себе признать неудачу выбранного изначально курса и публично объявить о его смене.

дипломатия