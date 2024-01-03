В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер отверг прошлогоднюю публикацию издания Politico, которое предположило, что смещение акцентов, которое якобы последовало за фиаско украинского контрнаступления, может означать фактическое согласие с территориальными уступками РФ.
«Нет, это неправда. Неправда», — ответил он на брифинге на соответствующий вопрос журналиста.
Politico писало, что в год выборов президент США Джо Байден не может позволить себе признать неудачу выбранного изначально курса и публично объявить о его смене.