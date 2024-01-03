3 января , Lenta.Ru , Политика

В США усомнились в возможности Израиля полностью ликвидировать ХАМАС

США сомневаются в том, что Израилю удастся полностью ликвидировать палестинское движение ХАМАС, но уверены в возможности устранить угрозу с его стороны. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме.