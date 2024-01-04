Небензя призвал хуситов не создавать угрозу для судов в Красном море

«Свободное и безопасное судоходство в регионе — залог устойчивых поставок не только коммерческих, но и гуманитарных грузов. Категорически осуждаем атаки на гражданские суда, ставящие под угрозу не только свободу и безопасность судоходства, но и жизни и здоровье моряков», — сказал Небензя.