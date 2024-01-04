Небензя призвал хуситов не создавать угрозу для судов в Красном море

По его словам, положение дел в акватории Красного моря вызывает у Москвы серьезные опасения. Проходящие через него торговые пути крайне важны для международной торговли и стабильности мировой экономики, подчеркнул постпред.
«Свободное и безопасное судоходство в регионе — залог устойчивых поставок не только коммерческих, но и гуманитарных грузов. Категорически осуждаем атаки на гражданские суда, ставящие под угрозу не только свободу и безопасность судоходства, но и жизни и здоровье моряков», — сказал Небензя.
Он также призвал руководство движения «Ансар Алла» проявлять сдержанность и демонстрировать ответственное поведение.
«Требуем немедленного освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа», — заключил дипломат.
Девятнадцатого ноября Хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа на фоне военных действий Израиля захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. «Ансар Алла» заявило, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владелец — крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в свою страну.