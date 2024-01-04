Фонд спасения Арала возглавил Казахстан

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в Казахстане Салманом Балом и представителями программы Blue Peace Central Asia (BPCA) Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, занимающейся вопросами водного сотрудничества, в ноябре прошлого года объявил, что с 1 января начавшегося года Казахстан станет председателем Фонда спасения Арала.