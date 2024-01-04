Фонд спасения Арала возглавил Казахстан

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в Казахстане Салманом Балом и представителями программы Blue Peace Central Asia (BPCA) Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, занимающейся вопросами водного сотрудничества, в ноябре прошлого года объявил, что с 1 января начавшегося года Казахстан станет председателем Фонда спасения Арала.
Как отметил министр Нуржан Нуржигитов, в этом году правительство Казахстана планирует начать вторую фазу проекта по сохранению Малого Арала, реализуемого вместе со Всемирным банком.
«Поэтому мы хотим совместно с Blue Peace поработать над вопросами взаимодействия стран Центральной Азии в водно-энергетической сфере. Также мы заинтересованы в подготовке новых кадров и повышении квалификации действующих специалистов водной отрасли. Надеюсь, наше сотрудничество будет тесным и плодотворным».
Накануне президент Токаев рассказал, что в 2024 году Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности. Кроме того, ранее президент призвал выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря.