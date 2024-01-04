Белоруссия до июля откроет в Ростове-на-Дону генконсульство

«Открыть не позднее 1 июля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Закрыть не позднее 1 июля 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Ростове-на-Дону», — говорится в постановлении.
Министерству финансов Белоруссии поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание генерального консульства в Ростове-на-Дону в пределах средств, предусмотренных МИД в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений республики за рубежом.