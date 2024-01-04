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Белоруссия до июля откроет в Ростове-на-Дону генконсульство

МИНСК, 4 янв — РИА Новости. Правительство Белоруссии постановило закрыть в Ростове-на-Дону не позднее 1 июля 2024 года отделение посольства республики и открыть генконсульство, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров страны.
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Источник: Reuters

«Открыть не позднее 1 июля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Закрыть не позднее 1 июля 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Ростове-на-Дону», — говорится в постановлении.

Министерству финансов Белоруссии поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание генерального консульства в Ростове-на-Дону в пределах средств, предусмотренных МИД в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений республики за рубежом.