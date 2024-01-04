Белоруссия до июля откроет в Ростове-на-Дону генконсульство

Министерству финансов Белоруссии поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание генерального консульства в Ростове-на-Дону в пределах средств, предусмотренных МИД в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений республики за рубежом.