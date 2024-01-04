Представитель Алиева: выросли шансы на прорыв в переговорах Баку с Ереваном

Он выразил надежду, что скоро состоится очередной раунд переговоров и возобновится обсуждение проекта соглашения, который Баку представил Еревану чуть более года назад.
Господин Амирбеков напомнил, что прошлая встреча делегаций двух стран прошла 20 ноября 2023 года. «В течение последних шести месяцев переговоры по различным причинам не велись, так как у сторон возникали вопросы к так называемым посредникам, то есть сторонам, которые способствуют ведению переговоров», — пояснил дипломат в интервью эстонской национальной телерадиокомпании ERR. О каких вопросах идет речь, он не уточнил.
5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном. Он выражал готовность подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года. 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана над столицей Карабаха.
Лаура Кеффер