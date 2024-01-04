Представитель Алиева: выросли шансы на прорыв в переговорах Баку с Ереваном

Господин Амирбеков напомнил, что прошлая встреча делегаций двух стран прошла 20 ноября 2023 года. «В течение последних шести месяцев переговоры по различным причинам не велись, так как у сторон возникали вопросы к так называемым посредникам, то есть сторонам, которые способствуют ведению переговоров», — пояснил дипломат в интервью эстонской национальной телерадиокомпании ERR. О каких вопросах идет речь, он не уточнил.