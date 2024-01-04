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Какие важные спортивные события пройдут в 2024 году, рассказали в Минтуризма

АЛМАТЫ, 4 янв — Sputnik. В 2024 году состоятся несколько важных мировых спортивных событий, сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта.
Источник: Sputnik.kz

В начале нового года состоятся IV зимние Юношеские Олимпийские игры в г. Канвондо (Южная Корея) с 19 января по 1 февраля 2024 года, на которые в настоящее время завоеваны 30 лицензий (42 спортсмена) по 5 видам спорта (10 дисциплин).

«Главным событием этого года можно назвать летние Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа», — говорится в сообщении.

Участие в них примут более 10 тыс. спортсменов из 205 стран мира, разыграны будут 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта.

«На сегодня в копилке нашей страны имеются 17 лицензий (по 8 видам спорта: стрельба из лука, велошоссе, пулевая стрельба, современное пятиборье, греко-римская борьба, вольная борьба, спортивная гимнастика и бокс). Впереди порядка 90 лицензионных соревнований, где имеется возможность увеличения количества путевок», — отметили в ведомстве.

Важным историческим для Казахстана событием года в министерстве назвали V Всемирные игры кочевников в Астане с 8 по 14 сентября 2024 года.

Ожидается участие делегаций из более 100 стран мира. Программа включает 20 соревновательных и 10 показательных видов спорта, по которым будет разыграно 110 комплектов медалей. Состязания пройдут по конным видам спорта, национальной борьбе, стрельбе из лука, охоте с птицами, традиционным интеллектуальным играм.

Также в Астане пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин. Об этом сообщили на официальном заседании международной ассоциации бокса (IBA) в Ташкенте (Узбекистан). По словам президента федерации, IBA, общий призовой фонд турнира составит 4,8 миллиона долларов США. За первое место спортсмен получит 200 000 долларов США.

На ноябрь 2024 года в Астане запланирован чемпионат мира по самбо. Осенью прошлого года в 48-м чемпионате мира по самбо в Ереване приняли участие 65 стран, в общем зачете сборная Казахстана заняла третье место с 1 золотом, 2 серебром и 5 бронзами.

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