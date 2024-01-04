Какие важные спортивные события пройдут в 2024 году, рассказали в Минтуризма

На ноябрь 2024 года в Астане запланирован чемпионат мира по самбо. Осенью прошлого года в 48-м чемпионате мира по самбо в Ереване приняли участие 65 стран, в общем зачете сборная Казахстана заняла третье место с 1 золотом, 2 серебром и 5 бронзами.